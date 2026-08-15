Ще има ли „Еврогларус“ на „Евровизия 2027“?

Ще има ли „Евровизия 2027“ свой „Еврогларус“? Кукленият театър в Бургас предлага най-разпознаваемата птица в морския град да стане официален талисман на песенния конкурс. Така наречения „маскоти“ не са задължителни за "Евровизия", последните две издания имаха свои талисмани.

Триметровите гларуси на кокили са герои в уличен спектакъл на Кукления театър в Бургас. Часове след обявяването на града за домакин те се включиха и в първия флашмоб, посветен на победата.

А от сцената на флашмоба гларусите бързо „прелетяха“ към социалните мрежи – с предложение един от тях да стане „Еврогларус“ и официален талисман на песенния конкурс.

Петър Тодоров, директор на Държавен куклен театър – Бургас: „Днес сме абсолютно удивени как тази идея светкавично се разпространи по целия свят, защото международните медии и платформи, които са свързани с "Евровизия 2027", моментално го подеха и въпреки че това все още е само едно предложение, тази наша идея се разпространи по целия свят и хората я прегръщат.“

Ивайло Енев, актьор: „Мисля, че всички ние сме готови да посрещнем целия свят. Надявам се наистина да се случи това ние да бъдем емблемата, да сме абсолютно навсякъде и ще правим много щури и хубави неща.“

Не е лесно да си в ролята на гларус, казват куклените актьори, защото птиците са изключително темпераментни.

Станислава Зафирова, актриса: „Те са досадни, те са щури, те крадат шапките на дечицата, те се закачат с тях, с възрастните и са малко необуздани.“

Дали гларусът трябва да стане символ на "Евровизия" – питаме и хората, които го срещат всеки ден.

Николета: „Гларусът е добра идея, аз съм „за“.“

Нейчо Добрев: „Те са птици на морето, на хората на Бургас.“ Янчо Христов: „Гларусите са синоним на бургаската идентичност и затова ние сме горди с тях. Където и да отиде бургазлият, винаги го асоциират с гларуската му същност по един или друг начин.“

Случва се обаче гларусите понякога да дразнят хората.

Красимир Кръстев, жител на Бургас: „Пиците ни крадат тези гларуси. Трябва да вземат мерки срещу тях. - БНТ: Крадливи ли са? - Еми, много. - БНТ: Но си ги харесвате? - Ами, те са хубави, няма как.“

Божидар Николов, жител на Бургас: „Хубави животни са. Аз имам тук един гларус, който съм го опитомил. Идва от време на време. – Той му хвърля ядене и веднага го хваща, скача във въздуха.“

Дали някой от техните триметрови двойници ще стане част и от Евровизия, засега остава неясно. От Общината бяха лаконични и заявиха, че символите на града са много, но най-големият, според тях, е, че световните медии вече показват красотите на Бургас и България.