Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура

Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“, а подготовката за мащабното международно събитие вече започва. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова в „Денят започва“. По думите ѝ кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостната си концепция, инфраструктурата, транспортната свързаност, хотелската база и ангажираността на общината.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Бургас представи най-силна цялостна кандидатура. Това обхваща място за провеждане на самото събитие, арената на Бургас, много силна ангажираност от страна на общината, транспортна свързаност, добра инфраструктура, добра база за хотелско настаняване. И също така визия как да направи цялостното преживяване, така че да включи целия град, а не само град Бургас и региона, и да стане едно запомнящо се събитие.“

Изборът на домакин е направен след комплексна оценка по множество критерии, обединени в пет основни направления. Документацията по кандидатурите е била разгледана от международна експертна работна група.

„Оценката е комплексна, тя включва много критерии, които са в пет направления. Документацията е огромна, десетки страници, които са прегледани от експертната работна група с международно участие, в която се включват наши кадри от БНТ, които са участвали в подготовката за Евровизия в последните 10 - 15 години, EBU и международни експерти, които правят Евровизия от 15 години. Една международна оценителна група с изключително силна експертиза.“

Милотинова подчерта, че организацията на конкурса се извършва в тясна координация с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който определя стандартите и насоките за домакинството.

„В цялостния процес по организацията ние вървим стъпка по стъпка с EBU, ръка за ръка с EBU. Техни са критериите за избор на град домакин, техни са гидовете и насоките. Ние сме в непрекъсната връзка с онлайн срещи, онлайн сесии с тях и техните експерти. Правим всичко заедно в плътна координация, защото събитието е с огромен международен мащаб“.

По думите ѝ България вече е показала, че има капацитет да организира успешно участието си в конкурса, а БНТ може да събере международен екип около българския представител.

„Тук е мястото да кажем, че България, както казва и директорът на Евровизия Мартин Грийн, спечели във Виена с най-голямата възможна разлика в 70-годишната история на конкурса Евровизия. Не само във вота на публиката, но и във вота на журитата. Нещо повече: нашата изпълнителка взе наградата и за най-добро представяне, най-добър пърформанс, което означава, че БНТ има капацитета да подбере този международен екип, който да застане зад нашата изпълнителка ДАРА и който ни отведе до победата.“

Тя припомни и критиките, които са съпътствали българското участие в началото, преди екипът постепенно да надгради представянето.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Спомняте си, че в началото прогнозите не бяха така благоприятни. Имаше много критики, включително за избора на изпълнител. След което обаче, стъпка по стъпка, заедно надграждахме и всъщност стигнахме до финала с този триумф. И мога да кажа, че наистина триумфално беше завръщането на България в Евровизия, защото БНТ в последните три години не беше участвала. Завърна се и то - така триумфално. Надяваме се да можем да покажем същото и при това домакинство, защото БНТ има капацитета да го направи, Бургас е отличен град домакин, а EBU е с нас през цялото време от спечелването на Евровизия през май месец във Виена до сега. На ежедневна и на ежеседмична база, стъпка по стъпка вървим заедно с тях.“

Подготовката на място вече започва. Още днес се работи по терените около „Арена Бургас“, където ще бъде изградена съпътстващата инфраструктура.

„Бургас днес започва работа по домакинството. Имахме работна среща вчера с кмета на Бургас и с тази част от екипа му, която беше с него тук в София за подписването на договора. Днес започват заравняване на терените около зала „Арена Бургас“, така че да ги подготвят за съпътстващите инфраструктура и постройки, които ще бъдат изградени около залата.“

Предстои мащабна подготовка, която ще изисква постоянна работа както от БНТ, така и от Община Бургас.

„Предстои много работа. БНТ има мотивиран екип, Община Бургас също има мотивиран екип. Този екип ни е даден поименно, той е определен още на етап конкурсна документация, така че се хващаме за работа и ще информираме обществеността за стъпките оттук нататък.“

Милотинова подчерта, че домакинството няма да остане само в рамките на Бургас. БНТ има намерение да включи и останалите общини, участвали в процедурата, чрез съпътстващи събития.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Това, че Бургас печели домакинството, а останалите три общини, които кандидатстваха и всъщност подадоха доста добри кандидатури, не означава, че събитието ще бъде проведено само в един град. Ние заявихме готовност да поканим кметовете и да обсъдим с тях възможности за допълнителни събития, които да проведем в техните градове в рамките на съпътстващата програма на „Евровизия 2027“ година. Те са много ентусиазирани да направим такива съпътстващи събития в техните градове и аз мисля, че ще го направим по най-добрия начин. Амбицията ни е наистина да направим едно събитие, което да бъде национално в рамките на този голям световен международен форум.“

Концепцията предвижда включване и на населените места около Бургаския залив. Милотинова коментира и информацията за повишаване на цените за хотелско настаняване след избора на Бургас за домакин.

„Иска ми се да вярвам и мисля, че е така, че това са изолирани случаи на вдигане на цените, защото информацията, която ни е дадена от Община Бургас, е за 150 000 стаи, които вече са договорирани с определени хотели, които можете да намерите на сайта GoToBurgas. Те са с категории от 1 до 5 звезди и са на съвсем приемливи цени“.

Тя обясни и как е била организирана процедурата за избор на домакин, като подчерта, че критериите са били предварително представени на всички кандидати.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Критериите са много и те бяха представени в началото, още преди повече от месец, при обявяването на тази конкурсна процедура, когато поканихме кметовете и техните екипи в БНТ. Бяхме поканили и експерти от EBU и подробно разяснихме в рамките на два часа всички критерии. Също така им дадохме възможност да зададат своите въпроси както към БНТ, така и към EBU за уточняване на критериите там, където има неясноти за тях, и те го направиха.“

Критериите са били обединени в пет основни направления – инфраструктура, ангажираност и управление, сигурност, транспорт и настаняване, както и брандиране, преживяване, комуникация и устойчивост.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Нека да кажа, че критериите са най-общо обединени и в пет направления. Първото е инфраструктура, места за провеждане и техническо осигуряване. Второто направление е ангажираност, управление и способност за изпълнение на града домакин. Третото направление е безопасност, сигурност и устойчивост на града. Четвъртото направление е операции, транспорт и настаняване. И петото, както имах възможност да спомена и в началото на нашия разговор, е брандирането, преживяването, което градът ще даде на всички фенове и туристи, които дойдат за Евровизия. Комуникация и устойчивост.“

По думите ѝ по всяко от петте направления е имало множество допълнителни изисквания, разгледани от международната работна група.

„По тези пет направления има много подизисквания, които са съобразени и са включени в предложенията от различните градове и са разгледани детайлно от международната работна група, която работи по оценяването на тези градове.“

Процедурата е продължила и след първоначалното разглеждане на документите. От кандидатите е била поискана допълнителна информация, като всички са имали еднакъв достъп до въпросите и отговорите.

„Единият град слушаше въпросите и отговорите на другия град, другият град съответно на първия град, така че всичко беше направено по процедурата, така както го изисква EBU от нас и така както го съгласувахме с тях.“

Финалната фаза е включвала представяне на решението пред Референтната група на конкурса.

„Финалът на този процес завърши със запознаването на Референтната група на Евровизия с решението на работната оценителна група. Референтната група - това е един вид борд, пред който ние представихме финалното решение на международната работна група по оценяването на градовете и цялата информация, довела до това решение.“

В Референтната група участват представители на EBU и на градовете, които са били домакини на конкурса през последните години.

„Тоест имаме много експертни нива, през които сме минали, докато достигнем до финалното решение.“

След обявяването на Бургас като домакин в социалните мрежи се появиха и критични реакции. Милотинова заяви, че според нея България трябва да се обедини около предстоящото събитие.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „И аз се чудя защо не можем да се зарадваме на такова голямо събитие, което предстои да направи България. Това е уникален шанс за България да покаже, че може да организира международни събития от голям мащаб по перфектен начин. И мисля, че ние трябва да го направим точно по този начин.“

Тя добави:

„Мисля, че както слоганът на Евровизия е „Обединени от музиката“, така и нашият лозунг трябва да бъде „Обединени за Евровизия 2027 година“.

Генералният директор на БНТ даде положителна оценка и на реакциите на останалите кандидати за домакинство:

„Видях реакциите на останалите трима кметове за това, че Бургас печели. И ми направиха силно впечатление. Поздравявам ги за тяхната много позитивна реакция и за желанието им да помагат в домакинството и да се включат в съпътстващи събития. Ние ще го направим в контакт с тях.“

Милотинова направи паралел между реакциите след избора на Бургас и критиките, които са съпътствали българското участие в конкурса.

„Много неща прегледах, които бяха казани в социалните мрежи. И това отново ме върна към онзи момент, в който БНТ преживя хейт, заедно с изпълнителката, която избра на национална селекция. Но всъщност БНТ тогава не се огъна, не се предаде, изпълнителката ни също“.

Тя припомни, че точно по този начин от нисък старт и никакви прогнозни шансове, България всъщност си извоюва победата.

Според нея страната ни има необходимия потенциал да организира успешно конкурса.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Защото ние сме държава с потенциал, ние сме държава с много таланти. Много хора тогава не вярваха, че България е способна да спечели Евровизия, но България го направи и доказа, че може. Нека да докажем и сега. Защото имаме отлична възможност да покажем едно добро домакинство. Ние можем да го направим.“

В разговора беше засегнат и въпросът дали домакинството на конкурса задължително трябва да бъде в столицата на съответната държава. Милотинова посочи примери от последните години, които според нея показват, че това не е обичайна, нито задължителна практика.

„Само в последните 10 години, преди Виена, конкурсът е повече в различни от столиците градове - провеждан в Базел, провеждан е в Ливърпул, провеждан е в Ротердам два пъти, през 2020 - 2021 година, провеждан е в Торино, провеждан е в Малмьо. Виждате, всички тези градове не са столици. Те са по-малки градове, но конкурсът е бил изключително успешен и е с много добра оценка от EBU.“

Като пример тя посочи Базел и атмосферата, която конкурсът е създал в града:

„Между другото, атмосферата, която се създава в тези по-малки градове, както се случи в Базел, и всъщност този пример се дава и от феновете на Евровизия, че две седмици, по време на провеждането на конкурса, Базел е бил не просто Базел, Базел е бил градът на Евровизия. Градът е бил обединен, компактен около събитието и духът на Евровизия се е чувствал много силно за всички фенове“.

Ефектът според нея е бил осезаем и за хората, които не са успели да закупят билети за конкурса:

„Включително за тези, които не са могли да закупят билети, не са могли да гледат на живо концертите и съпътстващите събития, а са били просто гости на града. И градът е спечелил страшно много от това домакинство.“

На въпрос дали политиката е повлияла върху избора на Бургас за домакин, генералният директор на БНТ беше категорична:

„Политиката трябва да е далеч от Евровизия. И изборът на Бургас е изцяло експертен.“

Милотинова съобщи, че разговорите за българския представител на „Евровизия 2027" ще започнат през следващите месеци. Коментира и въпроса с продажбата на билетите.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Имаме много въпроси от страна на фенове, които искат да купят билети за Евровизия. Също така, нека да кажем тук, че билети ще могат да купят в следващите месеци, защото все още не е времето за това. Има централизирана система за билети на EBU. В момента, в който тя бъде пусната, ще има информация на сайта Eurovision2027.bg и на GoToBurgas. Също така и на сайта на Евровизия. Там ще има информация кога, как, по какъв начин се закупуват билети. Само искам да кажа на феновете, че трябва да направят предварителна регистрация, за да закупят билети. Предварителната регистрация могат да я направят по начина, по който е указано на специализирания сайт. Рано е още, при предишните домакинства към края на годината обикновено се пускат билетите в продажба. Това показва опитът. В момента, в който има готовност за това, ще оповестим.“

По думите на Милотинова Бургас има сериозен опит в приемането на туристи и организацията на големи събития.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Всъщност Бургас е градът, който приема най-много туристи на годишна база в България. Така че те имат огромен опит в приема на туристи, в логистиката, как туристите да стигнат до там, как да бъдат превозени, както и опит в настаняването и в изхранването на тези туристи, а и в осигуряването на развлечения и забавления във вид на концерти и други културни събития. Бургас има впечатляваща културна програма. Така че общината има опита и е достатъчно подготвена да поеме и този нов туристически поток, който предстои в следващата година.“

Посочи и плановете за включване на допълнителни летища и транспортни връзки.

„Същевременно тази амбиция, която показва Бургас да включи освен собственото си летище и още три летища, извън летище Бургас, а именно - летище София, откъдето са договорени полети на националния превозвач от София до Бургас много по-често в дните на Евровизия, отколкото в останалите дни. Също - летище Варна, летище Истанбул, което е най-големият транспортен хъб в Европа. Всичко това показва амбицията Бургас наистина да се справи много добре с логистичната част на проекта, с транспорта на туристи, фенове, делегации и официални гости.“

В заключение Милотинова призова за общи усилия около домакинството.

„Имаме увереността, че ще направим една много много добра Евровизия и на всички, които са настроени да критикуват, бих им казала: позволете ни да постигнем с общи усилия още една победа за България, включвайки целия потенциал на страната ни, с целия талант, който страната ни притежава. Ще го направим с международния екип, който ще наемем да реализираме заедно „Евровизия 2027“ и с помощта на останалите три града, където ще направим изключително интересни и съпътстващи събития. Сигурна съм, защото съм убедена, че имат креативни екипи. И нека да оставим всички коментари за след това. Нека да подготвим събитията и тогава да коментираме. Най-доброто тепърва предстои, вероятно - и най-трудното в организацията.“

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