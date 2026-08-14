Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции

Новият три километров участък на софийското метро ще бъде пуснат днес. Той ще свързва кварталите „Хаджи Димитър", „Сухата река" и „Левски" с центъра и западните райони. Новите метространции са три - "Стадион Георги Аспарухов", "Бесарабия" и "ген. Владимир Вазов". Пътниците ще могат да пътуват по новия участък след 12.00 часа.

С новия участък мрежата на софийското метро вече обхваща 55 км и 50 спирки. Строителството на участъка отне малко повече от 4 години и струваше около 284 милиона лева, с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.