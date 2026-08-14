БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
новият участък метрото 1200 часа пътниците ползват новите станции
Снимка: БНТ
Слушай новината

Новият три километров участък на софийското метро ще бъде пуснат днес. Той ще свързва кварталите „Хаджи Димитър", „Сухата река" и „Левски" с центъра и западните райони. Новите метространции са три - "Стадион Георги Аспарухов", "Бесарабия" и "ген. Владимир Вазов". Пътниците ще могат да пътуват по новия участък след 12.00 часа.

С новия участък мрежата на софийското метро вече обхваща 55 км и 50 спирки. Строителството на участъка отне малко повече от 4 години и струваше около 284 милиона лева, с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

#нов участък #метро #пътници

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
2
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте по БНТ 3 европейското първенство по плуване в Париж
3
Гледайте по БНТ 3 европейското първенство по плуване в Париж
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на сайта на БНТ
5
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на сайта на БНТ
Бургас празнува: Жителите на града се готвят за домакинството на „Евровизия 2027“
6
Бургас празнува: Жителите на града се готвят за домакинството на...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
6
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3

Още от: Регионални

Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани край Варна
Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани край Варна
Танцови школи от Бургас организираха флашмоб за „Евровизия“ на терасата в Морската градина Танцови школи от Бургас организираха флашмоб за „Евровизия“ на терасата в Морската градина
Чете се за: 01:52 мин.
Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско
Чете се за: 00:47 мин.
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
Чете се за: 03:45 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев
Чете се за: 02:32 мин.
Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия 2027" Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във финансовото министерство
Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани край Варна Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани край Варна
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Добре дошла, "Евровизия 2027" в Бургас! (ОБЗОР) Добре дошла, "Евровизия 2027" в Бургас! (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Голям горски пожар избухна на Халкидики (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Историческа операция: Лекари от ВМА трансплантираха едновременно...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Александра Начева с бронзов полет в Бирмингам! Втори медал за...
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ