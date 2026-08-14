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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Слънчево и малко по-хладно време ни очаква през уикенда

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слънчево хладно време очаква уикенда
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Днес ще започне по-осезаемо захлаждане. Температурите следобед ще са най-вече между 26° и 31°, в София - около 27°. Ще духа до умерен североизточен вятър. В югозападните райони облачността ще се задържи по-съществена и с прекъсвания ще превалява дъжд, в планините и ще прегърми. В останала част от страната след обяд ще бъде с разкъсана облачност.

Най-осезаемо ще е захлаждането по Черноморието, в контекста на изминалите дни. Най-високите дневни температури днес там ще са между 24° и 27°, точно колкото е и температурата на морската вода. Ще остане и ветровито, с временно силен североизточен вятър. Облачността ще е разкъсана, по-често значителна. Слаби превалявания са по-вероятни главно по северното крайбрежие, но само на отделни места там. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала.

В планините ще е облачно. Валежите ще изобилстват в Рило-Родопската област и в Средногорието, а след обяд се очакват и гръмотевици. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър, все така с посока от североизток.

Слънчево ще е през уикенда, с повече облаци следобед, но вероятността за валежи е минимална. Температурите през деня ще бъдат средно около 30°. В понеделник ще се повишат, а вятърът ще отслабне. Във вторник затоплянето ще продължи, но през деня в Западна България се очакват валежи и гръмотевици.

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