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Горещо в сряда, относително захлаждане в четвъртък

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Снимка: илюстративна, създадена с AI
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Относително захлаждане предстои в четвъртък. Ще има и райони с валежи, гръмотевични бури и локални градушки. В петък и през почивните дни температурите още малко ще се понижат.

Преди това обаче и утре ще бъде много горещо, с предупреждение за опасно високи температури в цялата страна. Очакванията са за стойности от 34° до 38°, по крайбрежието на морето – до около 32°. Много голям и екстремен остава и рискът от възникване на пожари в по-голямата част от страната – областите в оранжево и червено на картата.

Ще бъде слънчево, с повече облаци, но почти без валежи след обяд над западните райони. Ще духа слаб, в Източна България и по Черноморието – умерен североизточен вятър.

И по Черноморието вятърът ще бъде слаб до умерен, с посока от североизток. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с височина на вълните до около половин метър. Температурата на морската вода е 25° по северното и 26° по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 29° до 32°.

Високи за сезона температури и в планините утре – 25° на Пампорово, 26° на Боровец, 32° в Банско. Ще духа умерен и силен североизточен вятър, а в следобедните часове в масивите в западната половина от страната е възможно да превали.

Валежи от дъжд ще има утре в Северна и Североизточна Европа. В по-голямата част от континента ще се задържи слънчево, а в южната половина – и много горещо. Съществено повишение на температурите предстои утре на Британските острови.

Слънчево и горещо ще бъде за пореден ден и на Балканите, с вероятност за следобедни превалявания в планините.

В четвъртък със силен вятър от североизток ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще се понижат.

Ще има и валежи, придружени на места от гръмотевична дейност и локални градушки, главно в Югозападна и Североизточна България. В петък температурите още ще се понижат. Ще преобладава слънчево време с превалявания и гръмотевици в източните и планинските райони.

През почивните дни ще бъде слънчево, с малка вероятност за превалявания в Източна България, а температурите ще останат без съществена промяна.

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