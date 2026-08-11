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Забрана за влизане в Сърбия: Защо д-р Валентин Янев не беше допуснат до екофорума?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Д-р Валентин Янев от управителния съвет на Научния институт „Западни покрайнини“ днес не е допуснат да влезе в Сърбия. Д-р Янев е пътувал за участие в екологична кръгла маса в Босилеград, с участието на председателя на постоянния комитет на Бернската конвенция. На форума се обсъжда проблемът с възстановяването на рудодобива в мина „Караманица“. Припомням ви, разследване на Богдана Лазарова, излъчено в „Следите остават“ по БНТ, показа реалната опасност от трансгранично замърсяване към България от дейността на мината. С д-р Валентин Янев днес разговаря Иво Никодимов.

За днес в Културно-информационния център на българите в Босилеград е организирана кръгла маса с участието на председателя на постоянния комитет на Бернската конвенция, еколози от Белград, местни еколози от района и от България – Димитър Куманов от клуб „Балканка“ и д-р Валентин Янев.

Д-р Валентин Янев, член на УС на Научен институт „Западни покрайнини“: „Но на границата ми беше отказан достъп, влизане в Република Сърбия. Аз поисках да разбера на какво основание и те ми представиха този документ в два екземпляра. Точка 8-ма, има отрицателна оценка на риска за сигурността. Има се предвид националната сигурност на Сърбия.“

Иво Никодимов, БНТ: „Вие сте заплаха за националната сигурност на Сърбия, така ли?“

Д-р Валентин Янев, член на УС на Научен институт „Западни покрайнини“: „Така излиза, според този документ.“

За кръглата маса д-р Янев е изготвил доклад от близо 30 страници, в който са описани вредите върху здравето на хората и върху околната среда от дейността на мина „Караманица“, която след десетилетия рудодобив днес е затворена, но се провеждат сондажи за започването на нов добив.

Д-р Валентин Янев, член на УС на Научен институт „Западни покрайнини“: „И най-вероятно при откриване на добра жила, удобна за експлоатация, ще се направи опит за рестартиране на мина „Караманица“. Тя е трансгранична мина. Тежко замърсява Босилеградския край и чрез река Драговищица замърсява директно България и по-специално Кюстендилско краище, където се влива в Струма и продължава към Гърция.“

В доклада на Янев има изследвания на водите и почвите около Босилеград, правени в лаборатории както в София, така и в Белград.

Д-р Валентин Янев, член на УС на Научен институт „Западни покрайнини“: „Които изследвания показаха недвусмислено покритие с резултатите в българските лаборатории и по сръбската петстепенна скала на замърсяване на водите в повечето притоци и реки, които са под хижа „Караманица“, степента на замърсяване с тежки метали беше 5 степен. Тук сме свидетели на категорично тежко трансгранично замърсяване, унищожаващо българите от едната страна на границата и тук в Кюстендилския край.“

Като лекар Янев е описал и данните от анализа на здравословното състояние на хората в района до 2020 година, когато мината е работила.

Д-р Валентин Янев, член на УС на Научен институт „Западни покрайнини“: „Определено тази мина и нейните отпадъци, рудни остатъци от флотацията и използвани реагенти представляват канцерогенни фактори и влияят пряко на здравето и живота в Босилеградско, тъй като през времето, когато тази мина „Караманица“ работеше, се наблюдаваше рязко повишаване на заболеваемостта и смъртността от предимно онкологични заболявания.“

Посочени са и данни от изследването на питейна вода от населено място под мината.

Д-р Валентин Янев, член на УС на Научен институт „Западни покрайнини“: „Вода, взета не от поточе, а от чешмата. Изследвана беше за арсен, така ни посъветваха еколозите, тъй като той е страничен продукт от добива на олово, мед и цинк. 13 пъти над нормата беше нивото на арсена в питейната вода.“

На границата Янев е попитал за колко време му се забранява да влиза в Сърбия.

Д-р Валентин Янев, член на УС на Научен институт „Западни покрайнини“: „За едно денонощие, за 12 часа всъщност. Т.е. да не мога да присъствам на тази екологична среща. Мисля, че се пречи. Стремежът е да не се допусне контакт с групата от Швейцария. Да не бъдат запознати в детайли и в подробности със ставащото.“

Това не е първият случай на забрана за влизане. През 2023 г. той не беше допуснат с книгите на Едвин Сугарев „Елегия за краището“ – „Съдбата на българите в Западните покрайнини“. Тогава властите иззели от българския културен център десетки книги.

#Научен институт „Западни покрайнини“ #Д-р Валентин Янев #Сърбия

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