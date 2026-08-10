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Разбиха престъпна схема: Кандидати плащали до 15 000 евро за румънски паспорт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Разбиха престъпна схема: Кандидати плащали до 15 000 евро за румънски паспорт
Снимка: БГНЕС/Архив
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Румънските власти са разкрили престъпна мрежа за придобиване на румънско гражданство, която срещу суми, достигащи 15 000 евро, е била в състояние да „изфабрикува“ румънски корени на чуждестранни граждани, съобщава телевизия Диджи 24.

Мащабното разследване на Главната прокуратура е разкрило мрежа, координирана от фигури от средите на посредниците и подкрепяна от служители на Националния орган за гражданството. На двама души е наложен 30-дневен предварителен арест, посочва медията, като се позовава на документи от разследването на прокуратурата.

Жена с румънско и молдовско гражданство, известна като „Марина“, спекулирала със законовата рамка, която позволява придобиване на румънско гражданство въз основа на произхода. Тя набирала кандидати от бившето съветско пространство, които били готови да платят големи суми за румънски паспорт.

„Марина“ си сътрудничела с „Дима“, която фалшифицирала в Украйна документи като актове за раждане, брачни свидетелства и смъртни актове, за да се „докаже“ румънски произход на кандидатите. Фалшивите документи трябвало да покажат, че предците на кандидатите за румънско гражданство са родени в периода между двете световни войни в райони като Одеса например. Показателен е примерът с тунизиец, за когото престъпната мрежа осигурила документи, според които дядо му и баба му са родени в района на Одеса съответно през 1928 г и 1932 г., посочва Диджи 24.

Разследването на Главната прокуратура е разкрило, че мрежата е работела със съучастието на служители на Националния орган за гражданството. Съветничка в институцията с инициали С.В. е обвинена, че е приемала и регистрирала непълни досиета или такива с очевидно фалшиви документи срещу суми между 300 и 500 евро на досие.

Заподозряната Д.М., известна още като „Марина“, вземала 100 евро за предварителна проверка на досието, 500 евро – за подаването му и 150 евро за насрочване на клетва. За изцяло „изфабрикувано“ досие тарифата била 5000 евро, а най-скъпата „услуга“ от 15 000 евро била ускоряване на процедурата по придобиване на гражданство чрез въздействие върху ръководството на Националния орган за гражданство, информира Диджи 24, като се позовава на документи от разследването.

Прокурорите са разкрили мрежата с помощта на две лица, работещи под прикритие – следовател и кандидат тунизиец, който симулирал, че иска румънско гражданство. На 28 юли заподозряна е била заловена в момент, когато получавала първи транш от 7500 евро в ресторант в Букурещ.

Само за 11 месеца са били подадени над 900 молби за получаване на румънско гражданство, които имат връзка с разбитата престъпна мрежа, отбелязва Диджи 24.

#румънско гражданство #престъпна схема

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