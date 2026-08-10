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Остров Итака в очакване на гости - ще съживи ли "Одисея" туристическия бранш на острова

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 03:22 мин.
По света
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Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Милиард и 100 милиона долара, за по-малко от месец след премиерата - това са приходите от "Одисея" на Кристофър Нолан, което го превръща в най-касовия филм на режисьора. На гръцкия остров Итака, смятан за родината на Одисей, са впечатлени от успеха на лентата и се надяват това да е перфектната реклама за района на събитията, описани в поемата на Омир.

Джорджа чака с нетърпение да сбъдне мечтата си - да стъпи на Итака, там където се предполага, че се е върнал Одисей след дългото си отсъствие и края на Троянската война.

Джорджа Онгарато, турист от Италия: "Мечтаех да посетя Итака. Учила съм гръцки, изучавала съм "Одисея", харесвам Одисей."

Кристално чиста вода, закътани заливи и плажове, кипарисови и маслинови дървета - и въпреки всичко това Итака, който се намира в Йонийско море, винаги е оставал встрани от големите туристически потоци. Надеждата на около 3 000 постоянно живеещи на острова е Нолановият прочит на Омировата "Одисея" да промени това.

Дионисис Станицас, кмет на Итака: "Свързахме се с екипа и предложихме част от сцените да бъдат заснети тук. За съжаление това не беше осъществимо. Въпреки това, филмът е огромна реклама за острова."

Колкото повече хора гледат филма, толкова повече ще искат да дойдат при нас, казват местните.

Спирос Куварас, психолог: "Тази година няма да има промяна, защото всички са резервирали места още през зимата. Но от следващото лято очакваме забележително увеличение на броя на посетителите, и можем да кажем, че това ще се отнася и за обикновено т.нар. мъртви месеци - април, октомври, ноември."

Посетителите на Итака няма да видят палатите на Одисей или впечатляваща археология, която доказва съществуването на Омировия цар на Итака. За сметка на това почти на всеки ъгъл има бюстове и статуи и на двамата. А на кея кротко се поклащат "Телемах" и "Калипсо". История и митология няма да ви липсват, уверяват местните жители.

Йоанна Грива, собственик на магазин за сувенири: "Хората идват, защото знаят за легендата за Одисей и за Омир, който е написал "Одисея". Това е основната причина. Освен това Итака е малък, но много красив и живописен остров!"

В "Одисея" има сцени, заснети в Гърция, но нито една - на Итака. Не таим лоши чувства, но ако го нямаше Омир, нямаше да има "Одисея" на Кристофър Нолан, казват на острова в очакване на гости от цял свят.

#Итака #"Одисея" #Кристофър Нолан

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