Турция покани и Египет да се присъедини към отбранителния пакт

Турският външен министър Хакан Фидан каза, че очаква Египет също да се присъедини към споразумението за обща отбрана между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия сключено тази седмица.

Според Фидан, Египет е "естествен партньор" на трите държави по всички въпроси и те вече се отнасят към Кайро сякаш е партньор в отбранителния пакт. Миналият месец дрон удари американски танкер с газ в египетското пристанище Дамиета на Средиземно море и подпали друг танкер.

Източникът на атаката остана неясен, но инцидентът стана по време на ирански удари срещу американски военни в Йордания. Фидан каза, че споразумението не е насочено срещу никоя държава, а цели укрепване на колективното възпиране в региона на Близкия изток.