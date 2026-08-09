Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във въздушното ни пространство (ОБЗОР)

Случаят с падналия край Кардам военен дрон предизвиква политически реакции.

От партия ГЕРБ настояват да стане ясно какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент, или за съзнателно действие срещу страна от НАТО.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заявява, че ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване и то е сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната.

Радослав Рибарски от „Продължаваме промяната“ коментира, че според него най-важното е дали това е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов написа, че според него е било въпрос на време това да се случи, предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят“.