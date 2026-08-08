Предстои леко захлаждане, на места утре ще има валежи и градушки

И днес температурите на много места в страната бяха около и над 35 градуса, а най-високата стойност е измерена в Лом – 38 градуса.

През нощта на отделни места в Северозападна и Централна Северна България ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България – умерен вятър от изток-североизток.

Утре температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30° и 35°. Ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места, главно в Югозападна и Централна Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.

Ще духа до умерен вятър, предимно от североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 31°.

Температурата на морската вода е 25°–26°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3–4 бала.

В планините около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи, в Рило-Родопската област, придружени от гръмотевици.

Ще духа умерен вятър от североизток, след обяд в масивите от Западна България – временно от север-северозапад.

В по-голямата част от Западна Европа ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Слънчево и горещо ще е в Централна Европа и по Средиземноморието. В следобедните часове на места в централната част от Балканите ще превали и прегърми.

У нас в понеделник ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали. Дневните температури ще се понижат с още градус-два.

Във вторник и сряда ще бъде слънчево и температурите отново ще тръгнат нагоре. Максималните в сряда ще бъдат между 33° и 38°.

В четвъртък се повишава вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места в Централна и Югозападна България.