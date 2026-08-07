Опасно горещо в почти цялата страна утре

Горещо време и опасно високи температури очакват страната и утре. Днес най-високата измерена температура е била 38 градуса в Ново село. В Свищов са отчетени 37 градуса, в Чирпан – 36, в Бургас – 33, а в София – 32 градуса.

За утре в почти цялата страна е обявено оранжево предупреждение за опасно горещо време. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, а в София около 33 градуса.

Следобед на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. Следобед на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде умерен от север. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода – 25 - 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините също преди обяд ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури в курортите ще бъдат от 21 градуса на Алеко до 26 градуса в Боровец. В Банско и Смолян ще достигнат около 30 - 31 градуса.

Над по-голямата част от Европа ще бъде слънчево, а в западните райони – и горещо. Интензивни валежи и гръмотевични бури ще има в източните и северните части на континента. Следобедни валежи с гръмотевици са възможни на места в Апенините, Пиренеите и на Балканите.

У нас в неделя ще има слънчеви часове, но на места ще превали с гръмотевици. В понеделник времето ще бъде предимно слънчево, като са възможни изолирани превалявания главно в планините. Температурите ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

Във вторник и сряда времето отново ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишат с 2 - 3 градуса.