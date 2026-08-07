Опасен път край Сунгурларе: Участъкът не е ремонтиран от 50 години

Репортаж по зрителски сигнал – хората в село Дъбовица край Сунгурларе настояват за спешен ремонт на единствения път, който ги свързва с републиканската пътна мрежа. Лошото състояние на отсечката създава риск за безопасността и може да направи достъпа до селото невъзможен.

Дупки, липсваща маркировка и разбита пътна настилка. Така изглежда единственият път до село Дъбовица.

Таня Даскалова: „Този път е вход, този път е изход. Омръзна ми да пътувам в дупки, да се чудя през коя дупка да мина. Налага ми се нощно време да пътувам, сама жена съм и се притеснявам да не спукам гума.“ Атанас Кайряков, жител: „Два пъти сменям амортисьори на колата! Направо си разсипваме колите. Плащаме данъци, плащаме винетки, а насреща няма нищо.“

Хората твърдят, че трикилометровият участък не е ремонтиран от 50 години, въпреки многократните сигнали и организираната подписка.

Маринела Аданова: „Ние го ремонтираме сами. Сами си купуваме асфалт, сами събираме пари, сами чистим канавките, сами чистим храстите, за да може да бъде проходим.“ Георги Петков: „Няма отстрани отводнителни канавки, няма зимно време снегопочистване, няма нищо. Тук е пълно безхаберие.“

Липсата на магазин принуждава хората всеки ден да пътуват до Сунгурларе, Сливен и Ямбол.

Маринела Аданова: „Лятно време сме около 500 човека и е пълно с деца. Шансът Бърза помощ да стигне до нас навреме е минимален.“ Стойчо: „Млади хора си идват тук, къщи се строят, нови, реновират се, но без път не става!“ Кристина Берова, жител: „Доста години наред имаше превози на дървен материал с много тежкотоварни автомобили, които със сигурност са допринесли за лошото състояние на пътя.“

От община Сунгурларе заявиха за БНТ, че има готов технически проект, но все още се търсят средства за ремонта.