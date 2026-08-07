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Напрежение заради рекордната реколта от компотни праскови в Сливенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Напрежение заради рекордната реколта от компотни праскови в Сливенско, след като само за ден във местната преработвателна фабриката са приети рекордните 357 тона плодове, ръководството обяви, че капацитетът е надвишен и спря да изкупува плодовете.

Днес Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ и собственикът на фабриката се споразумяха изкупуването да продължи. По време на срещата стана ясно, че предприятието отваря втори кантар за по-бързо приемане на нетрайните плодове. От Браншовата камера за плодове и зеленчуци отговориха, че въпреки трудната кампания и опасенията около цените, се надяват цялата продукция в региона да бъде изкупена, като акцентираха и върху бъдещото създаване на земеделски кооперативи.

Димитър Алексиев, собственик на преработвателната фабрика: „В момента монтираме втори кантар, за да може да се облекчи работата със земеделските производители, да ги обслужваме по-бързо. Което дори не е в наш интерес – обслужването по-бързо не е в наш интерес. Ние искаме да вземем качествени плодове, но не повече от 250 тона на ден. Ние правим това, което се иска от нас. Браншовата организация не прави това, което се иска от нея.“

Лъчезар Темелков и Коста Петров – представители на Браншовата камера „Плодове и зеленчуци“: „И в крайна сметка всичките да излезем от тая кампания, която е много трудна, да излезем по един достоен и добър начин.
БНТ: Имахте съмнение, че цените ще паднат. Ще паднат ли?
- Надяваме се, че няма да паднат цените, но надяваме се да бъде изкупена всичката продукция в региона.“

#компотна праскова #Сливен #реколта

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