Напрежение заради рекордната реколта от компотни праскови в Сливенско, след като само за ден във местната преработвателна фабриката са приети рекордните 357 тона плодове, ръководството обяви, че капацитетът е надвишен и спря да изкупува плодовете.

Днес Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ и собственикът на фабриката се споразумяха изкупуването да продължи. По време на срещата стана ясно, че предприятието отваря втори кантар за по-бързо приемане на нетрайните плодове. От Браншовата камера за плодове и зеленчуци отговориха, че въпреки трудната кампания и опасенията около цените, се надяват цялата продукция в региона да бъде изкупена, като акцентираха и върху бъдещото създаване на земеделски кооперативи.