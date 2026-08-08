Образуваха досъдебно производство за пожара на 69-тия км на АМ "Тракия"

След денонощие борба с огнения ад, високите температури и вятъра, пожарът при 69-тия км на АМ "Тракия" е овладян. Все още има локални огнища с гасенето, гасят ги пожарникари, доброволци и горски служители. Полицията започна работа по изясняване на причината, довела до пожара.

Втори ден 14 екипа огнеборци, горски служители и доброволци от 13 формирования от Пазарджик, София и Пловдив се борят с цялостното потушаване на пожара в Пазарджишко. През целия ден се извършваха обходи на засегнатия терен от хора и от високо в дрон.

Стелиян Хараланов: "Пожарът го овладяхме, в момента се обхожда периметър и се догасяват локални огнища, който възникват на територията на пожара, но няма опасност да излезе извън този периметър."

Ролята на доброволците в гасенето и на този пожар бе огромна. Екипите на пожарната са били подпомогнати от 85 човека в рамките на 2 часа след като е потърсена помощ от тях, отчете Хараланов.

Стелиян Хараланов: "Доброволците, заедно с пожарникарите остават на терен до късно вечерта. Утре ще дойдат други, които да ги заменят, за да се обходи пак терена и да няма ново възобновяване на пожара."

Идентифицират се различни огнища вътре в зоната на пожара, които се изгасяват на ръка.

Пожарът изпепели десетки декари сухи треви, лозя и дъбова гора. Какви реално са щетите предстой да стане ясно през следващите дни.

Според областния управител на Пазарджик огнената стихия е тръгнала от умишлен палеж на сметище. От полицията съобщиха, че са предприети действия и за установяване на причините довели до възникването на сериозния инцидент. Образувано досъдебно производство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.