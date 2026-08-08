Пожар в кюстендилското село Еремия, огънят е локализиран
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Снимка: Фейсбук група "Аз съм от Кюстендил"
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Пожар гори в село Еремия, община Невестино. Огънят е възникнал от сухи треви в близост до кметството, където се съхраняват и дърва за огрев. Пламъците са обхванали и складираните дърва.
Няма нанесени щети по сградата на кметството, няма и опасност за къщите в селото.
На терен работят три противопожарни екипа и двама доброволци с техника. Работата е насочена към това пожарът да не се разпространи към горския фонд.
По данни на МВР – Кюстендил огънят е локализиран. Изясняват се причините за възникването на пламъците.