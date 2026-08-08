Пожар в кюстендилското село Еремия, огънят е локализиран

Пожар гори в село Еремия, община Невестино. Огънят е възникнал от сухи треви в близост до кметството, където се съхраняват и дърва за огрев. Пламъците са обхванали и складираните дърва.

Няма нанесени щети по сградата на кметството, няма и опасност за къщите в селото.

На терен работят три противопожарни екипа и двама доброволци с техника. Работата е насочена към това пожарът да не се разпространи към горския фонд.

По данни на МВР – Кюстендил огънят е локализиран. Изясняват се причините за възникването на пламъците.