Пожар до първомайския квартал „Дебър“, няма опасност за населението

Изоставени лозя, ниска растителност и сухи треви са се запалили днес по обед в района до първомайския квартал „Дебър“. На място са изпратени седем пожарникарски екипа, които да се борят с пламъците.

Пожарът е отдалечен от населените места и няма опасност за населението, уточни за БНТ кметът на Първомай Николай Митков.

Тъй като в района е ограничено водоподаването, от общината ще изпратят на място водоноски в помощ на пожарникарите.

Предполагаемата причина, заради която е тръгнал огънят, е багер, който е работил на терена преди това. Предполага се, че е закачил източник на напрежение или се е получила възпламеняваща искра.

За момента няма нужда доброволци да се включват в гасенето, съобщи кметът на Първомай.