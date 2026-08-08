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Пожар до първомайския квартал „Дебър“, няма опасност за населението

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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Изоставени лозя, ниска растителност и сухи треви са се запалили днес по обед в района до първомайския квартал „Дебър“. На място са изпратени седем пожарникарски екипа, които да се борят с пламъците.

Пожарът е отдалечен от населените места и няма опасност за населението, уточни за БНТ кметът на Първомай Николай Митков.

Тъй като в района е ограничено водоподаването, от общината ще изпратят на място водоноски в помощ на пожарникарите.

Предполагаемата причина, заради която е тръгнал огънят, е багер, който е работил на терена преди това. Предполага се, че е закачил източник на напрежение или се е получила възпламеняваща искра.

За момента няма нужда доброволци да се включват в гасенето, съобщи кметът на Първомай.

#първомайския квартал Дебър #първомай #пожар

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