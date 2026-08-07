Въвеждат боди камери при проверките на строителните обекти в София

Столичният инспекторат въвежда боди камери и нова методология при проверките на строителните обекти с цел повече прозрачност и ефективност на контролната дейност, съобщиха от Столична община.

Боди камерите осигуряват обективно документиране на проверките, а новата методология въвежда единен стандарт и риск-базиран подход при тяхното планиране и извършване. Всичко това вече се прилага на терен с цел по-ефективна превенция на нарушенията и ограничаване на запрашаването и замърсяването на градската среда.

Новите мерки надграждат последователната контролна дейност на Столичния инспекторат, която през първото шестмесечие на 2026 г. достигна рекордни резултати – 3291 проверки на строителни обекти и 1119 акта за установени административни нарушения, посочват от СО.

Боди камерите, с които вече са оборудвани екипите на терен, документират целия процес на проверката и осигуряват обективен запис на действията на инспекторите. Целта е повече прозрачност при контролната дейност, защита както на гражданите, така и на инспекторите, както и пълна проследимост на извършените действия.