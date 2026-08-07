Горски служители гасиха 10 пожара в страната за денонощие

Служители на Изпълнителната агенция по горите и държавните горски и ловни стопанства са участвали в овладяването и потушаването на 10 пожара в различни части на страната през последното денонощие.

Напълно са потушени пожарите в районите на ДГС „Златоград“, „Алабак“ и „Варна“, както и край село Малка Желязна, Тетевенско. Овладени са огнищата на териториите на ДГС „Рилски манастир“, „Лесидрен“ и край село Градец, Котел.

Продължава работата по пожара в района на ДГС „Пазарджик“, в близост до автомагистрала „Тракия“. Размерът на засегнатите площи и щетите ще бъдат установени след окончателното потушаване и извършването на огледи.

От Министерството на земеделието и храните предупреждават, че част от пожарите възникват в земеделски територии и впоследствие навлизат в горски масиви. В сила до 1 септември е забраната за косене на трева, машинно почистване, мулчиране и почистване на храсти в земеделски земи.

Заради очакваните високи температури през почивните дни от ведомството призовават гражданите да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени цигари и при забелязване на дим или пламъци незабавно да подават сигнал на 112.