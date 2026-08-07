Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години. Това обяви кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук по повод подписания нов договор за почистване в Зона 3.

"Само за дейността по сметосъбирането сметката е повече от 12 милиона евро. За цяла София сумата е над 220 млн. евро, която столичани щаха да платят, ако бяхме подписали договори по офертите, които първоначално получихме", допълва градоначалникът.

Изказвам огромна благодарност на жителите на „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ за търпението, пише още Терзиев.

Новият изпълнител поема дейността веднага с пълния капацитет от техника и хора, под надзора на Столичния инспекторат, който вече е наложил санкции на сметопочистващите фирми за над 300 хиляди евро от началото на годината, допълва той.

Предстои подписване на следващите договори – за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски”, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, пише още Васил Терзиев.



