За седмица са получени 45 523 повиквания на телефон 112, съобщиха от дирекция „Национална система 112“ към МВР. Увеличението е с 10,2% спрямо същия период на 2025 г.

Насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 14 908 сигнала. Сигналите за транспортни произшествия са 2373, а за рисково шофиране и гонки – 84. Сигналите за битови и промишлени инциденти са 11, за опасни вещества осем, за бедствия 42, а за аварии 416. За изгубени или бедстващи хора – 506. През периода са осъществени пет мисии на Спешна медицинска помощ по въздух.

За пожари са постъпили 4397 сигнала, от които 129 за избухналия вчера пожар на 69-ия км от АМ „Тракия“ посока Бургас, който блокира движението.

Постъпили са общо 13 537 сигнала за престъпления против личността и 1091 за престъпления против собствеността.

Сигналите са нелегални мигранти/бежанци са осем.

За реакция към общините са изпратени 8233 сигнала.

Отработени са 17 трансгранични обаждания за Румъния, Германия, Гърция, Португалия, Нидерландия, Италия, Литва и Словакия. Сигналите са за спешни медицински състояния и кражби.