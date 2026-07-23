112 отчита ръст на повикванията: Какво показват данните и защо бурите натовариха системата?

В рамките на няколко последователни дни "Националната система 112" отчита ръст в регламентираните повиквания – от 5729 до 7008 за денонощие. Успоредно с това след силните бури на 22 юли в страната са постъпили и над 400 сигнала, свързани с паднали дървета, наводнения, аварии по инфраструктурата и бедстващи хора.

Данните на Дирекция "Национална система 112" към Министерството на вътрешните работи (МВР), публикувани в периода 17–22 юли, показват увеличение на броя на повикванията. Най-видимият ръст се наблюдава при сигналите за аварии и бедствия – категориите, които пряко отразяват последиците от екстремните метеорологични условия.

За разглеждания период сигналите за аварии нарастват от 50 до 811, а тези за бедствия – от 3 до 77. Увеличение има и при повикванията за транспортни произшествия (от 288 до 350), спешна медицинска помощ (от 1977 до 2203) и престъпления против собствеността. Сигналите за престъпления против личността намаляват, което показва, че общият ръст на повикванията се дължи основно на извънредните ситуации, предизвикани от бурите.

От МВР съобщиха, че за едно и също събитие или инцидент могат да постъпят два или повече сигнала. Поради тази причина броят на повикванията не съответства на броя на отделните инциденти.

Само между 7:00 и 20:00 часа на 22 юли, по данни на Дирекция "Национална система 112", са получени над 400 сигнала за последствия от бурите. Около половината от тях са от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Най-често гражданите са сигнализирали за паднали дървета, наводнения, запушени шахти, аварии по електропреносната, водопроводната и газопреносната мрежа, както и за пътнотранспортни произшествия и бедстващи хора.

В Бургаска област най-много сигнали са постъпили от общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър.

В Ямболска област преобладават сигналите за паднали дървета и аварии, а във Варненска област са регистрирани десетки сигнали за наводнения, паднали дървета и катастрофи. От МВР съобщават, че само във Варненска област 109 сигнала са били препратени към съответните общини.

Телефон 112 е единният национален номер за извънредни повиквания. След като операторът приеме сигнала, установи местоположението и характера на инцидента, той го пренасочва към съответната служба за реакция - полиция, пожарна и още. При необходимост информацията се препраща към повече от една служба.

Спрямо статистиката за 2021 - 2024 и данните за 2025 на Дирекция "Национална система 112", през последните пет години са приети близо 18 милиона обаждания. Средно това са около 3,6 милиона повиквания годишно, като над половината от тях са регламентирани сигнали, изискващи реакция.

Последните данни на Дирекция "Национална система 112" към МВР, показват, че при екстремните метерологични условия натоварването на системата се увеличава значително. Най-голямата част от обажданията са за аварии и бедствия.

Автор: Радослав Велинов, стажант-редактор