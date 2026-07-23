След бурята: Нормализира се обстановката в Приморско

Обстановката в община Приморско вече е напълно нормализирана след преминалата буря през вчерашния ден. Плажовете са почистени, улиците са проходими, а животът в курортния град се връща към обичайния си ритъм.

Кметът на Приморско Иван Гайков благодари на всички институции, доброволци и граждани, които са се включили в преодоляването на последиците от стихията.

“Това, което видяхме през последните часове, беше пример за истинска солидарност, отлична организация и професионализъм“, заяви кметът.

По думите му в разчистването и възстановяването са участвали екипи на пожарните служби от Приморско, Бургас и Царево, служители на Районното управление в Приморско, Областното пътно управление – Бургас, служители на общинската администрация, както и десетки жители и туристи, които доброволно са се включили в помощните дейности.