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Бурята в Приморско повреди електропреносната мрежа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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бурята приморско повреди електропреносната мрежа
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Вследствие на бурята паднало дърво е повредило електропреносната мрежа в Приморско, като са нанесени сериозни щети върху електрически стълб. Налага се той да бъде изцяло подменен.

Това е причината на места в града да липсва електрозахранване към уличното осветление.

“Екипите на EVN работят на терен по подмяната на съоръжението и възстановяването на електрозахранването. Работата ще продължи до пълното отстраняване на аварията и възстановяване на нормалното функциониране на уличното осветление в стария квартал”, заяви кметът на Приморско Иван Гайков.

Очаква се това да се случи в рамките на следващите няколко часа.

#Приморско #електрозахранване #буря #новини в Метрото

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