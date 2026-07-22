Бурята в Приморско повреди електропреносната мрежа

Вследствие на бурята паднало дърво е повредило електропреносната мрежа в Приморско, като са нанесени сериозни щети върху електрически стълб. Налага се той да бъде изцяло подменен.

Това е причината на места в града да липсва електрозахранване към уличното осветление.

“Екипите на EVN работят на терен по подмяната на съоръжението и възстановяването на електрозахранването. Работата ще продължи до пълното отстраняване на аварията и възстановяване на нормалното функциониране на уличното осветление в стария квартал”, заяви кметът на Приморско Иван Гайков.

Очаква се това да се случи в рамките на следващите няколко часа.