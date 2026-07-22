Ще има ли допълнителна ваканция догодина? МОН пита за сливане на почивните дни около Великден

Да се слеят ли учебните и почивните дни около Великден следващата година в 10-дневна своеобразна ваканция за децата? Това питат родителите от Министерството на образованието и уточняват, че ако това се случи, учебната година ще бъде удължена до 2 юли. Графикът вече е публикуван за обществено обсъждане.

Неучебните дни около следващия Великден са от 30 април до 3 май. 4 май също е почивен заради Деня на труда, както и Гергьовден. Така на практика остават два учебни дни - 5 и 7 май, което разпокъсва почивката на децата.

При такива ситуации често просветното министерството е критикувано от родителите, че не слива дните в по-голяма почивка. За да се случи това обаче, според нормативната уредба, учебната година за 7-11 клас трябва да продължи не до 30 юни, а до 2 юли.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищното образование"- МОН: "Тъй като осъзнаваме, че ако поднесем график, който навлиза в юли, това ще предизвика дебати, просто оставяме наистина на общественото обсъждане да се прецени кой е по-обществено приемливият вариант, дали да се даде по-дълга почивка около Великден или да остане варианта с накъсване."

Засега проектът не предвижда сливане на дните, тъй като родителите са чувствителни към учене през юли.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищното образование"- МОН: "Не е най-добрият вариант да се накъсват учебните занятия, но няма друга възможност."

Ако по време на едномесечното обсъждане надделее мнението за сливане на учебните и почивните дни, графикът може да се промени. Според Асоциация "Родители" това е по-добрият вариант.

Зорница Трифонова, Асоциация "Родители": "Това да бъдат слети повече почивни дни в една по-дълга ваканция винаги е добре, защото има нужда от повече балансирано време за почивка. По-добре е да бъде ясно, че тези дни са почивни, защото факт е, много често част от децата не са на училище."

Мненията на родителите са разнопосочни.

"Винаги повече почивка е добре дошла дори и за децата - нищо, че им предстоят изпити и матури." "По-добре да са разпокъсани. Така, както ги гледах, началото на април и после за Великден някакви почивни мисля, че е по-добрият вариант."

Колкото до традиционните ваканции- есенната ще е от 31 октомври до 2 ноември. Коледната - от Бъдни вечер до 3 януари. Междусрочната - четири дни, а пролетната от 3 до 11 април.