Христо Янев: Искаме да покажем нашите най-добри качества срещу Карабах

Христо Янев се надява ЦСКА да покаже своите най-добри качества в първия мач от втория квалификационен кръг в Лига Европа срещу Карабах. Срещата ще бъде изиграна утре (четвъртък) и ще стартира от 19:00 часа българско време на азербайджанска земя, а треньорът на „армейците“ коментира, че срещата със Славия по-рано тази седмица трябва да бъде забравена.

Янев не пропусна да изкаже своето уважение и към азербайджанците.

„Всички искаме стария Джеймс, човек в топ форма. В момента той изостава на база това, че се присъедини по-късно. Мотивиран е много, знае, че това не е най-доброто му лице. Иска да бъде полезен за отбора, сигурен съм, че ще го направи скоро“, обясни той отсъствието на камерунеца, който не пътува с отбора поради треньорско решение.

"Трябва да забравим какво се случи срещу Славия, да постигнем добър резултат, да зарадваме тези, които са зад нас. Търсим във всеки момент начини да променим визията на отбора. След със Славия имахме възстановителна тренировка, надявам се утре отношението и мотивацията да бъдат коренно различни", добави специалистът.

"Знаем, че Карабах е много силен отбор. Стилът не се е променил, без значение колко футболистите са си тръгнали от отбора. Подготвени сме, искаме да се завърнем отново към настроението от края на миналия сезон. Уважавам много качествата на техния отбор, но сме тук, за да се борим, искаме да покажем нашите добри качества, те не са никак лоши, и да се противопоставим на Карабах. Това е отбор коренно различен от Дери Сити. Агресивен отбор, имаме план за мача, но няма да го кажа. Надявам се да видим нашите най-добри страни", продължи треньорът.

"Мачът утре не трябва да има връзка с моето оставане. Казах ясно. Дошъл съм тук да се преборим с това, което предстои. Какво ще се случи, не знаем в момента. Желанието ми е ЦСКА да играе добър футбол и да постигне добър резултат. Не мисля, че някой трябва да се мотивира за мач в Европа. Ако нямаш мотивация срещу Карабах, не знам какво може да те мотивира във футбола. Защитаваме емблемата на ЦСКА. Не мисля, че е предимство да играеш в понеделник и да имаш една възстановителна тренировка преди мача, заяви Янев.