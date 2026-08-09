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Христо Янев: Разполагаме с качествен отбор и търсим красивия футбол

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Старши треньорът на ЦСКА иска възпитаниците му да подходят с настроение към предстоящите мачове

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази задоволството си от изразителната победа с 3:0 над Септември в среща от четвъртия кръг в Първа лига.

Столичното дерби бе спечелено категорично от "червените", въпреки че те играха с много променен състав спрямо този, който победи с 3:0 Макаби Тел Авив в квалификациите за Лига Европа в средата на седмицата.

"Поздравявам момчетата за тази победа. Подходихме по-различно от друг път и видяхме какъв е резултатът. Вкарахме много голове, отмениха ни други, имахме и още шансове. Всички ние искаме да виждаме отборът да играем с настроение. Искаме да играем така във всеки мач, но не може да се случва всеки път. Радваме се на сухата мрежа и искаме да продължим с настроение и към следващите мачове", заяви Янев.

Според него не е нужно отлагане на мачове от шампионата.

"Имаме подкрепа в целия клуб, а днес видяхте и подкрепата на публиката. Продължаваме да търсим красивия футбол, защото разполагаме с качествен отбор. За момента не мислим за отлагане на мачове, съобразяваме се с програмата, която ни дава БФС. Навлизаме в ритъм и се надявам да продължаваме по същия начин. Анжело Мартино бе изваден превантивно. Надявам се да мога да го ползвам във важния мач в четвъртък с Макаби Тел Авив", завърши наставникът.

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