Пари Сен Жермен привлече Люка Дин от Астън Вила

Френският футболен клуб Пари Сен Жермен привлече защитника Люка Дин от английския Астън Вила с договор до лятото 2029, съобщават европейските шампиони. Британските медии спекулират, че левият бек се завръща в столичния гранд след активиране на освобождаващата му клауза в размер на 8.5 милиона паунда.

Дин напусна Пари Сен Жермен преди 11 години, като в двата си сезона в отбора той спечели две титли.

"Радвам се, че се завръщам в Пари Сен Жермен. Прекарах страхотни две години тук и нямам търпение да отворя нова страница в моята кариера. Целта ми е да бъда полезен на отбора с опита, който натрупах", заяви Дин, цитиран от клуба.

В кариерата си извън Франция 33-годишният бранител игра в Рома, Барселона, Евертън и Астън Вила.