Люка Дин е на крачка от завръщане в ПСЖ

Люка Дин е съвсем близо до завръщане в Пари Сен Жермен. Според информация на Le Parisien френският национал преминава медицински прегледи, след което ще подпише тригодишен договор с европейския клубен шампион.

ПСЖ ще активира откупната клауза в договора на левия защитник с Астън Вила, която възлиза на малко под 10 милиона евро.

За 33-годишния Дин това ще бъде завръщане на „Парк де Пренс“ след десетгодишна пауза. След раздялата си с парижани той направи име във Висшата лига с екипите на Евертън и Астън Вила, а междувременно записа и кратък престой в Барселона.

Юношата на Лил има богат международен опит, като до момента е изиграл 64 мача за националния отбор на Франция. С привличането му ПСЖ цели да добави още класа и опит в защитната си линия преди старта на новия сезон.