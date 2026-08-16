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Опозицията разкритикуваха първите 100 дни управление на кабинета „Радев"

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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100 дни управление на кабинета Радев. Премиерът даде заявка в петък , че всеки от министрите ще направи отчет за свършеното. Според Радев правителството изпълнява последователно дадените предизборни обещания с ясни и конкретни стъпки и той е доволен от работата на министрите. Опозицията днес атакува кабинета с декларации.

На 8 май правителството на Румен Радев встъпи в длъжност, а на 96-я ден управленската програма на кабинета до 2030 година стана факт. В 208 страници с приоритети, мерки и очаквани резултати в 20 ключови области с първи акцент върху демонтаж на олигархичния модел и антикорупционните политики. Премиерът вече отчете изпълнение на едно от най-важните предизборни обещания.

Румен Радев, министър-председател, 14.08.2026 г.: "Изпълнихме първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс. И в това отношение вече направихме конкретни, немалки стъпки. Работим за още."

Заявката на кабинета е, че основните политики ще се разгърнат в новия бюджет, защото приетият за тази година е отражение на тежкото наследство.

Румен Радев, министър-председател, 14.08.2026 г.: "Виждате, че дори и в тежката ситуация на "Бюджет 2026, в който заварихме празна хазна, не само празна, ние наследихме множество неразплатени дейности, затова стигнахме до такъв бюджет. Дори в този бюджет ние имаме увеличение на заплатите, ние имаме увеличение на социални разходи."

В програмата ясно е разписано, че данъци и осигуровки няма да се променят.

От най-голямата опозиционна партия ГЕРБ днес заявиха, че кредитът на време е изчерпан. “След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта, Румен Радев е властта и вече няма алиби” обявиха от ГЕРБ и
атакуваха кабинета по 6 основни пункта - бюджетният дефицит, управленската програма, представена едва в навечерието на 100-тния ден, кадровата политика, високите цени, непредвидима външна политика и липсата на конкретни срокове, закони и резултати в заложените реформи.

Критики отправиха и от ПП. Според партията вместо да борят олигархията управляващите връщат стария модел на върха на здравеопазването, енергетиката, земеделието, външната политика и АПИ. Атакуват и назначения в държавните дружества, Министерския съвет, културата и службите – включително избора на Пламен Тончев начело на ДАНС. Заключението им: „същите кадри, същите зависимости и същите службогонци“.

От "Демократична България" дадоха силно критична оценка и определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна.

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