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ПП: За 100 дни премиерът Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел

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Такава е оценката на формацията за началото на управлението на кабинета

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За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е "елиминирал олигархията" в политическата власт – като напълни властта със службогонци от стария политически модел, е оценката на "Продължаваме промяната" (ПП) за управлението на кабинета.

В здравеопазването начело начело на "Медицински надзор" беше върната Иванка Динева – номинацията на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г. За зам.-министър назначи Петко Салчев – официалната номинация на ГЕРБ за управител на Касата през 2020 г. Той остана на поста до 14 август 2026 г., когато беше освободен по собствено желание, се казва в публикацията.

"В енергетиката назначи за зам.-министър Кирил Темелков – бивш изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" през управлението на ГЕРБ. А през юли от борда на АЕЦ "Козлодуй" беше отстранен ядреният експерт проф. Георги Касчиев. На негово място беше назначен Драгомир Димитров – бивш шеф на разузнаването и бивш щатен служител на ДС, без професионален опит в ядрената енергетика", пишат от ПП.

В земеделието – министър стана Пламен Абровски – бивш депутат от "Има такъв народ" (ИТН) и техен кандидат за земеделски министър.

"Пребори олигархията в транспорта "като има намерения да назначи бившия председател на парламента от ИТН Ива Митева за зам.-министър. А бившият депутат от ИТН Златомира Мострова получи място в ръководството на железопътната инфраструктура", заявяват от ПП.

Външната политика оглави Велислава Петрова-Чамова, номинация на ИТН за здравен министър, образователен министър и еврокомисар, пише в поста.

В регионалното развитие в новото ръководство на АПИ влезе Людмила Елкова – бивш зам.-министър на финансите в кабинета "Орешарски".

В околната среда Румен Радев пребори олигархията като назначи отново Атанас Костадинов – зам.-министър при Росен Желязков през 2025 г. На 9 юни Костадинов "беше тихомълком освободен от поста, без официално да се посочат причините", отбелязват от партията.

"Пребори олигархията в държавните дружества, като назначи за изпълнителен директор на държавната "Автомагистрали" Иван Кунев – бивш общински съветник и член на ГЕРБ. В борда на ВиК холдинга е и Пламен Манолов, ръководил "Национална спортна база" (НСБ) между 2014 и 2022 г. – период, в който натрупаната загуба на НСБ достига 30 млн. лв. До него се нарежда и Манол Генов – министър на околната среда и водите в кабинета "Желязков", който след смяната на властта получи място в борда на ВиК холдинга", се казва в оценката на политическата сила.

В Министерския съвет, направи главен секретар Камелия Нейкова, оглавявала ЦИК по предложение на ИТН. А Николета Кузманова – бивш депутат и зам.-председател на Народното събрание от ИТН – стана началник на кабинета на председателя на парламента от управляващите.

В културата запази Тодор Чобанов – назначен за зам.-министър от Желязков и дългогодишен заместник-кмет на София по времето на ГЕРБ.

Антон Кутев и Явор Гечев са подкрепили избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 г., а днес са народни представители от "Прогресивна България", пише в публикацията.

Пребори олигархията и в службите, като предложи Пламен Тончев за председател на ДАНС. Назначението мина с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС.

Старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества – само че вече под ново знаме, е заключението на политическата сила.

Вижте цялата позиция ТУК.

#100 дни управление #правителството на Радев #кабинетът на Румен Радев #"Продължаваме промяната"

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