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ГЕРБ: След 100 дни Радев вече не е алтернативата на властта, той е властта и вече няма алиби

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Това написаха от партията в профила си във Фейсбук

ясни част водачите листи герб сдс предстоящия вот
Снимка: Архив
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След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта, Румен Радев е властта и вече няма алиби, написаха от партия ГЕРБ в профила си във Фейсбук. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май.

Румен Радев години наред оценяваше всички останали отстрани. Днес вече ще оценяваме него. Има мнозинство. Има правителство. Има бюджет. Има власт. Следователно има и отговорност. Първите 100 дни бяха кредит на време. Оттук нататък вноските се плащат с резултати, заявяват от ГЕРБ.

Правителството започна с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Обяснението е "наследството". Но когато внесеш собствен бюджет, вече не си коментатор на чуждата политика - носиш отговорност за своята. Повече разходи, дефицит и дълг са политически избор, а сметката я плащат гражданите и бизнесът, посочват от ГЕРБ.

Години наред Радев обясняваше как трябва да се управлява България. Когато получи властта, се оказа, че му трябват още 100 дни, за да каже какво ще прави с нея. Обещаха ни държава 2.0. Оказа се, че я управляват двойкаджии, заявяват от ГЕРБ за управленската програма на правителството.

Видяхме ударна смяна на ръководства в администрацията и публичните структури. Всяко правителство има право на свой екип, но кадровата метла не е реформа, отбелязват от партията.

От ГЕРБ посочват, че хората имат право на отговор за това какво реално поевтиня. Хората не живеят в прессъобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина, добавят от формацията.

За външната политика от партията заявяват, че България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си.

За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализация от ГЕРБ посочват, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати.

#100 дни управление #правителството на Радев #кабинета Радев # ГЕРБ

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