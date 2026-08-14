Министърът на образованието и науката се срещна с представители на ученически и младежки организации

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се срещна с представители на ученически и младежки организации от цялата страна, на която беше обсъдено по-активното участие на учениците в обсъждането на важните теми в образованието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Присъства и зам.-министър Таня Панчева.

Създаването на национално представителство на ученическите съвети е дискутирано, тъй като създаването на условия гласът на учениците да се чува на национално ниво са сред приоритетите на МОН, се казва в съобщението.

„За нас като екип е важно да се чува гласът на учениците и да има пълноценно ученическо участие, за да могат младите хора да се изграждат като граждани с активна позиция и като хора, които са инициативни“, каза министър Вълчев.

Според него по-ясното структуриране на ученическите съвети ще позволи те да участват не само във формирането на образователните политики, но и в други области, в които младите хора са ангажирани и засегнати.

„Трябва да показваме добрия пример и да чуваме добрите идеи. По ключови теми като намаляване на агресията и рисковото поведение, превенцията на употребата на вредни и опасни вещества и предлагането на интересни извънкласни дейности партньорството с учениците е безценно. Те често първи разпознават проблемите и тревожните тенденции сред своите връстници и могат да бъдат важен партньор за достигане до тях“, каза още проф. Вълчев.

На срещата е договорено през следващите месеци ще се направи преглед на свършеното до този момент и да се работи съвместно с ученически и младежки организации за намиране на устойчив модел за създаването и функционирането на национално представителство на ученическите съвети.

Министър Георги Вълчев изрази готовност да инициира и нормативни промени в тази сфера, за да може да бъде намерен ефективен модел за институционализирането му, се казва в съобщението на МОН.

Ученическите и младежките организации са силен инструмент за преодоляване на различни дефицити, е мнението на участниците в срещата, цитирани в информацията. Чрез участието си в тях учениците развиват инициативност и умения за работа в екип, обменят знания и идеи, създават нови интереси и изграждат ценности. Ученическото самоуправление подпомага процесите на приобщаване и социализация и може да има важна роля за превенция на агресията, изолацията и рисковото поведение сред подрастващите, отбелязват от МОН.

Обсъден е и статутът на младежките центрове в страната като пространства за инициативи, обучения, срещи и дискусии, включително за дейности, организирани от ученическите съвети.

В срещата участваха също парламентарният секретар на МОН Радослав Христов, Атанас Радев и Димитър Мишев от Националния младежки форум, Силвия Аврамова и Елена Иванова от Националния ученически парламент, Дамян Будинов и Йордан Георгиев от Софийския ученически съвет, се казва в съобщението.