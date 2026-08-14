Празник на калоферската дантела - все повече млади момичета овладяват изкуството

И тази година на Празника на калоферската дантела отново ще оживее магията на един уникален български занаят, превърнал търпението, умението и любовта в истинско изкуство. Четвърта година все повече деца посещават кръжока в Калофер, за да усвоят занаята.

В Калофер традицията не просто се пази – тя се предава от ръка на ръка и от поколение на поколение. В кръжока по калоферска дантела все повече млади момичета усвояват изкуството, за да не бъде забравено. Рада Сейменова е една от малкото останали майсторки, която преподава и плете вече 45 години.

Рада Сейменова – майстор на Калоферска дантела: "Усвоят ли методиката, техниката, вече няма нищо сложно, тя е абсолютно елементарна, като висшата математика. Умението идва от възможността да изпипат детайла. Имаме основа и совалката, която снове, това не е плетене, а тъкане, това е важно, когато го възприемат и зависи от тяхното желание и ръчички."

17-годишната Антония Севдова е овладяла техниката за две години и днес може да плете класически модели на Калоферската дантела.

Антония Севдова: "За Калоферска дантела най-отличителното са флоралните мотиви и това е нещото, което ме пленява. Изисква се търпение и най-вече желание към това, което правиш. Има ли желание, всичко може да се постигне."

Освен добри плетачки, в кръжока има и момичета, които много добре рисуват и създават свои модели.

Стоянка Георгиева – преподавател в кръжока: "Изключително щастливи сме, че децата идват с удоволствие и за два часа забравят за телефоните. Първоначално се започва с основните стъпки на плетене и по-леки модели."

Калоферската дантела е единствена по рода си, защото е еднолицева и не се плете на метри. Но все още няма изплетен модел на цяло облекло. Освен тази мечта, в Калофер имат и друга:

Антония Севдова: "Да направим Калоферската дантела много по-популярна, защото не само Калофер, но и България, защото сме една от малкото държави на Балканите, в Европа и света, които имат история в този занаят."

Така всеки нов модел ще продължи да плете нишката между миналото и бъдещето.