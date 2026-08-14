Три нови метростанции по линия 3 откриват днес в София

Три нови метростанции по разширението на третата линия на столичното метро по бул. „Владимир Вазов“ ще бъдат открити днес. Станциите са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Владимир Вазов“. Новият участък е с дължина около 3 километра и свързва районите „Хаджи Димитър“, „Левски“ и „Подуяне“ с останалата част от метромрежата.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Това означава, че всички ще се придвижваме много по-бързо и ще живеем в една по-екологична обстановка. Днес е денят за благодарност и удовлетвореност на служителите от „Метрополитен“, за които им благодаря за техния денонощен труд и усилия, които положиха този проект по Плана за възстановяване да бъде завършен в срок.“

Първоначалните изчисления са били за около 45 000 пътници дневно, но според Найденов потокът може да надхвърли 55 000 души заради пътуващите, които пристигат в София от автомагистрала „Хемус“. Той призовава пристигащите от магистралата да използват буферния паркинг и да продължават към София с метро. Строителството на 3-километровия участък е било съпътствано от редица предизвикателства. Найденов определи района като една от най-трудните геоложки зони в София.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Това 3-километрово трасе има не едно или две предизвикателства, а стотици предизвикателства. Основното е, че е най-трудната геоложка зона в София. Тя се характеризира с много сериозни подпочвени води.“

По думите му е било необходимо да се овладеят и водите, преминаващи през надземния канал, така че те да не възпрепятстват експлоатацията на метрото. Очаква се новият участък да съкрати значително времето за пътуване на жителите на квартал „Левски“.

„Времетраенето ще е в рамките на 10 минути, все пак тук е и доста пряката връзка. От „Левски Г“ до „Орлов мост“ няма да отнема повече от това“, заяви Найденов.

Той посочи, че връзката с останалата транспортна мрежа ще улесни достъпа до ключови точки в града.

„Там е най-сериозната ни връзка и на университета с другите наши комуникации и дава възможност, което е целта на една транспортна схема, улеснявайки в рамките на 20-25 минути да се възползват от връзка с гара, с автогара и аерогара“, каза той.

Според Найденов въвеждането на метрото се очаква да доведе до сериозно намаляване на автомобилния поток в тази част на столицата.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Процентното отношение в тази част на столицата, която ще получим много добре заселена след преминаването на метрото, ще бъде в рамките на 25%.“

Новият софтуер за управление на метровлаковете ще позволи и по-кратки интервали между влаковете.

„Това, което успяхме да постигнем в новата линия, е да намалим с 30 секунди времетраенето на последващите влакове, защото ще се пусне и нов софтуер за управлението на метровлаковете“, обясни Найденов.

Преди участъкът да бъде пуснат в експлоатация, той преминава през проверка на Държавна приемателна комисия, назначена от ДНСК.

„Комисията е абсолютно обстойна и тя съдържа повече от 25 члена. Тя проверява цялото законодателство абсолютно да бъде спазено и всяка една от службите, които отговарят по отделните дейности“, каза Найденов.

По думите му в проверката участват представители на различни институции и дружества. Новите метростанции са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Владимир Вазов“. Официалното откриване е днес в 10.00 часа, а пътниците ще могат да използват новите станции от 12.00 часа.

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