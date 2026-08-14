Александра Начева с бронз в Бирмингам

Александра Начева донесе втория медал за България на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Лекоатлетката ни зае трето място и спечели бронз в тройния скок с резултат 14 метра и 40 см, постигнати във втория опит. В останалите си опити българката регистрира фаулове. Така Начева ознаменува подобаващо завръщането си на пистата след тежка контузия. Другата наша представителка Габриела Петрова завърши 11-а. Шампионка стана представителката на Италия Дария Деркач с 14 метра и 60 см. България вече има медал от шампионата - бронзът на Божидар Саръбоюков в скока на дължина.