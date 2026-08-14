Опасна отсечка в Струмско: Какви са исканията в благоевградския квартал?

Жители на благоевградския квартал „Струмско“ настояват да се постави легнал полицай на опасна отсечка, където шофьорите се движат с висока скорост и всяко пресичане крие риск. Хората няколко пъти са внасяли подписка в общината, но засега решение на проблема няма.

Улица „Яне Сандански“ в квартал „Струмско“ е изключително натоварена, особено в следобедните часове на деня. За хората, живеещи на нея, представлява проблем дори пресичането.

Живущите казват:

"От страната на кооперациите, в които живеем, няма абсолютно никакъв тротоар. И всички, които живеем от страната на кооперациите, сме принудени да пресичаме, за да отидем до магазин, до спирка и където и да е било. Писали сме 4 - 5 пъти и ние, и други хора сме писали в общината да се вземат мерки, като ние предлагаме да се монтират 3 спящи полицаи или 3 неравности на улицата, за да може така бързокаращите шофьори да намалят скоростта, за да не смачкат някой човек." "На всяко излизане ни е трудно. Трябва да се връщаме по няколко пъти, за да изчакваме преминаващите коли. Не смея да пусна децата сами категорично. Много бързо преминават, не се замислят и от долната, и от горната страна. Много бързо минават колите."

Няколко пъти живущите са събирали подписка и са я внасяли в общината. Последната такава е от месец януари, подписана е от 46 души.

Общинска комисия по безопасност на движението е направила оглед и е констатирала, че няма нужда да се поставя легнал полицай, тъй като няма регистрирани пътни произшествия в участъка и той не е подходящ за изграждането.

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