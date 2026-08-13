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Метеорният поток Персеиди озари небето след слънчевото затъмнение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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метеорният поток персеиди озари небето слънчевото затъмнение
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Само няколко часа след слънчевото затъмнение в сряда любителите на астрономията в Германия станаха свидетели на още едно небесно зрелище, когато метеорният поток Персеиди - един от най-впечатляващите "звездопади" на годината, достигна своя пик, предаде ДПА. Очакванията бяха до 100 метеора на час да прелетят през небето в тъмни райони, като условията за наблюдение бяха особено благоприятни тази година, тъй като пикът съвпадна с новолуние.

Без ярка лунна светлина, която да затъмнява гледката, предимно ясното небе също осигури добри условия за наблюдение в голяма част от Германия. Само в някои части на север е било облачно, според Германската метеорологична служба. Падащи звезди са били видими дори в Берлин, където има силно светлинно замърсяване, още преди 23.00 часа местно време, каза директорът на градския планетариум Тим Флориан Хорн. Няколко метеора вече са били забелязани въпреки ярките светлини на града, допълни той, докато посетители са се събирали на открито място до планетариума, за да наблюдават зрелището.

„Всяка падаща звезда беше посрещана с бурни възторжени възгласи", каза още Хорн пред ДПА.

Персеидите са били забележими и през нощите, предшестващи пика им. Очаква се при добро време те да се виждат и през следващите нощи, добави Хорн. Активността постепенно ще намалява, преди метеорният поток да приключи на 24 август.

Персеидите са отломки от кометата Swift-Tuttle (Суифт-Тътъл) - ледена топка, която обикаля около Слънцето на всеки 133 години и не се очаква да се завърне преди 2125 г. Персеидите са бързи метеори, които навлизат в атмосферата със скорост около 60 километра в секунда. Някои от тях могат да изглеждат като изключително ярки огнени топки, като понякога достигат яркостта на Венера. Това прави този метеорен поток един от най-зрелищните на годината, отбелязва ДПА.

#озари небето #метеоритен поток #Персеиди #слънчево затъмнение

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