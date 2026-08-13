Росица Димитрова от Майорка: 97 секунди пълно слънчево затъмнение си заслужават всичките 9 часа чакане

Пълното слънчево затъмнение е преживяване, което трудно може да бъде предадено чрез снимки и видео. Това разказа в „Денят започва“ астрофотографът Росица Димитрова, която наблюдава и заснема рядкото астрономическо явление. Димитрова е сред българските астрофотографи, които са пътували специално за събитието. Тя сподели, че пълната фаза на затъмнението в Майорка е продължила 1 минута и 37 секунди, но за тези 97 секунди е било необходимо да се чака с часове при изключително високи температури.

Росица Димитрова, астрофотограф: „Абсолютно вълнението е много по-неописуемо от това, което се вижда по снимки, по видеа. Мисля, че това е едно от най-красивите събития, които човек може да види през живота си. Определено си заслужава абсолютно всичко.“

По думите ѝ подготовката за наблюдението е била сериозна. Екипът ѝ е пристигнал на избраното място около девет часа преди началото на пълната фаза.

„Пълната фаза в Майорка беше 1 минута и 37 секунди, тоест общо 97 секунди, за които ние дойдохме 9 часа по-рано. Девет часа преди изобщо да започне слънчевото затъмнение. Трябваше да стигнем доста рано, защото жегата тук беше абсолютно непоносима. Беше много трудно, но за тези 9 часа и 97 секунди се заслужаваше отвсякъде.“

Като астрофотограф Росица Димитрова е свикнала да наблюдава небесните явления през обектива. Въпреки това тя подчертава, че по време на пълно слънчево затъмнение човек трябва да остави техниката поне за част от времето и просто да се наслади на гледката.

Росица Димитрова, астрофотограф: „Камерата може да улови много, много повече неща. Но всъщност тук е много важно през всяко слънчево затъмнение човек да остави поне през половината от времето техниката и да го види с просто око, защото тази красота е изключително трудно да се улови дори и от камерата.“

Димитрова разказа, че впечатлението от видяното остава силно дори след края на явлението. Астрофотографът има опит и с предишни пълни слънчеви затъмнения. Преди две години тя е снимала явлението в Мексико, където е направила серия от експонации с различна експозиция.

„В Мексико направих 18 експонации, различни кадри с различно осветяване. Тук направих само 9 експонации по време на пълната фаза и вече, разбира се, и в частичната фаза.“

Този път обаче Димитрова е търсила не просто възможност да види явлението, а конкретна композиция за своите снимки. Една от особеностите на наблюдението в Майорка е била ниската позиция на Слънцето над хоризонта.

Росица Димитрова, астрофотограф: „Това, което всъщност беше по-интересно тук и причината, поради която дойдох, беше, че Слънцето беше доста ниско на хоризонта. Почти на залез видяхме пълната фаза, малко преди залез, а на самия залез вече изглеждаше като лунен сърп – всъщност беше слънчев сърп, който залязва над водата, над лодките. И беше неописуемо преживяване.“

Росица Димитрова разказа и как е избрала мястото, от което да наблюдава затъмнението. Тя е имала предварително набелязани три различни локации, но организацията на движението и затварянето на пътищата са наложили да се действа много по-рано.

Росица Димитрова, астрофотограф: „Имах три различни локации, които бях избрала предварително. Но понеже нашият полет дойде доста късно на предходния ден, имах приятели тук, за което много им благодаря. Най-големият проблем беше, че пътищата ги затваряха всичките или в 12.00 часа на обяд, или в 15.00 часа следобед.“

Затова екипът ѝ е трябвало да заеме мястото си много преди самото затъмнение.

„То започваше около 7.30 часа, а пълната фаза беше около 20.30 вечерта. И това беше причината ние да отидем изключително, изключително по-рано и да стоим да чакаме дълго, за да може да не ни затворят пътя.“

Според нея обаче възможностите за наблюдение на острова са били много добри.

„Иначе се виждаше цялостно от цялата западна част на острова, там в посоката на залеза, или въобще от всяко място, което е малко по-високо и има чист хоризонт. Просто на мен ми се искаше наистина да го хвана над водата, над морето.“

Майорка привлече огромен брой посетители заради затъмнението. Въпреки очакваното струпване на хора, Димитрова определя организацията като сравнително добра.

Росица Димитрова, астрофотограф: „Не беше чак толкова зле организирано, колкото очаквах, честно казвам. Особено човек, като отиде по-рано, нямаше специално на нашето място някакво огромно струпване.“

Основното затруднение е било придвижването по пътищата. По думите ѝ местните власти са били добре подготвени за огромния поток от туристи. За Димитрова обаче цялото чакане, пътуването и трудностите са били напълно оправдани от краткия момент на пълната фаза. Тя препоръчва на всеки, който има възможност, да преживее подобно събитие не само през екрана на телефона или през обектива на фотоапарата.

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