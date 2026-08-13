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Граждански протест пред Съдебната палата в Пловдив с искане за справедливост за убития Георги Кузев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Двете момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев, застават пред Апелативния съд. Защитата им иска по-лека мярка за неотклонение, след като миналата седмица те бяха оставени за постоянно в ареста с определение на съдия Петко Минев от Окръжен съд – Пловдив. Адвокатите на другите трима обвинени не са внесли обжалване на постоянното задържане под стража. Мерките ще се гледат от 10 часа, а преди заседанието е насрочен протест с искане за справедлив процес.

Близките на Георги Кузев казаха, че не участват в организацията на този протест, искат да се дистанцират от всякакъв тип политически влияния, но пък подкрепят всяка мирна форма на изразяване на гражданска позиция.

Димитър Кирчев, съсед на Георги: "Води ни цялата бруталност и жестокост, на която сме свидетели. Искаме справедливост и правдата да възтържествува. Последна милост ще бъде за Георги да получи справедливост и справедлив процес. Този оживял Наказателен кодекс, той просто има крещяща нужда да бъде актуализиран и усъвършенстван."

Събира се и подписка, която ще бъде внесена в Народното събрание. В нея гражданите ще искат промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, който засяга наказанията за непълнолетни. В момента те се редуцират дори и при много тежки присъди, както и в случая - повдигнатото обвинение е за убийство.

Янка Янкова, учител: "Тук сме на мирен протест. Да почетем паметта на Георги. Искаме всички тези насилия, които се извършват от деца, да бъдат спрени. Да се вземат адекватни мерки и законови промени за тежките престъпления, които се извършват от непълнолетни лица. Наказанията за самите ученици, за тяхното поведение, трябва да се променят. Трябва да има изключителен контакт между учители и родители и ученици. Също така мисля, че трябва да се възвърнат старите форми, които бяха на ангажираност на учениците, като кръжоци, т.е. спортни занимания да са абсолютно заети и да нямат наистина свободно време, за да се организират в подобни групировки и съответно да извършват престъпления."

Вижте повече във видеото

#Георги Кузев #убийството в Пловдив #Пловидв #протест

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