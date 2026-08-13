Нивото на река Дунав продължава да спада

Отчетен е пореден спад в нивото на река Дунав през изминалото денонощие. Понижението край Русе е с 2 сантиметра и вече са достигнати минус 118 см под условната нула.

Ситуацията е динамична, тъй като при Лом е регистриран застой, на Ново село има повишение с 1 см, а при другите водомерни постове спадът е между 1 и 4 см. Тласкачът, който заседна преди ден в района на село Гомотарци, все още не е изтеглен.

Няма обаче нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката.