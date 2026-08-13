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Откриха 4 300 кутии контрабандни цигари в тайник на кола на границата при Малко Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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откриха 300 кутии контрабандни цигари тайник кола границата търново
Снимка: Агенция „Митници“
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Митнически служители откриха 4300 кутии контрабандни цигари в специално изработен тайник на автомобил на граничния пункт Малко Търново. Колата е била с румънска регистрация, съобщиха от Агенция „Митници“. Автомобилът е пристигнал от Турция миналия петък. Водачът, който е румънски гражданин, заявил пред митническите служители, че превозва само лични вещи и няма нищо за деклариране.

Снимка: Агенция „Митници“

След анализ на риска колата е избрана за щателна проверка. Инспекторите открили специално изработен тайник по цялата дължина на пода, в който били укрити общо 86 000 къса цигари с турски акцизен бандерол. Контрабандните цигари са иззети, а автомобилът също е задържан. На водача са съставени два акта за административни нарушения.

От митницата отчитат, че само през последните два месеца на пункта Малко Търново са задържани над 200 000 къса контрабандни цигари. През юли са пресечени 70 опита за незаконното им пренасяне от Турция. Цигари са откривани в тайници и фабрични кухини на автомобили и автобуси, а в отделни случаи – дори в химическа тоалетна и въздухопровод на автобуси.

#тайник на кола #границата #малко търново #контрабандни цигари

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