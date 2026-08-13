След трагичния полет с мотоделтапланер край Равда: Версиите, по които работи прокуратурата

След трагичния инцидент с мотоделтапланер край Равда започна разследване как нерегистрирана машина, за която е имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети. При падането ѝ в морето вчера загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е и собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас: "Свидетели сме на ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. Положиха се всички усилия въздухоплавателното средство да бъде извадено от морето. Към настоящия момент водолазите успяха да извадят само елемент от него. Това, което с категоричност може да бъде потвърдено, е, че на водача на въздухоплавателното средство не е издавано удостоверение за летателна правоспособност. Той е бил неправоспособен и не е фигурирал в регистрите на гражданска въздухоплавателна организация. Полетите са били нерегламентирани."

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