С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ)

Дилър на наркотици беше задържан късно снощи в столичния квартал "Гео Милев".

Луксозен автомобил, управляван от 39-годишен мъж е спрян в близост до парк, където се събират непълнолетни.

При проверка в колата са открити голямо количество наркотици, разпределени в дози за разпространение.

Полевите тестове са реагирали на марихуана, амфетамини и кокаин.

На задната седалка в автомобила мъжът е возил 4-месечното си бебе, което е използвал като прикритие за дейността си.

На място са повикани служители на социалната служба и на Агенцията за закрила на детето, както и майката на детето. Пред разследващите тя твърди, че не е знаела с какво се занимава задържаният.

снимки: Иво Никодимов, БНТ