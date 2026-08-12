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С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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бебе дрога колата столични полицаи задържаха наркодилър редута снимки
Снимка: БНТ
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Дилър на наркотици беше задържан късно снощи в столичния квартал "Гео Милев".

Луксозен автомобил, управляван от 39-годишен мъж е спрян в близост до парк, където се събират непълнолетни.

При проверка в колата са открити голямо количество наркотици, разпределени в дози за разпространение.

Полевите тестове са реагирали на марихуана, амфетамини и кокаин.

На задната седалка в автомобила мъжът е возил 4-месечното си бебе, което е използвал като прикритие за дейността си.

На място са повикани служители на социалната служба и на Агенцията за закрила на детето, както и майката на детето. Пред разследващите тя твърди, че не е знаела с какво се занимава задържаният.

снимки: Иво Никодимов, БНТ

#арестуван с дрога #"Редута" #наркодилър

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