Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания

Темата, която вълнува цяла Европа – за първи път от близо 30 години сме свидетели на пълно слънчево затъмнение. Почти изцяло вече е закрито слънцето над Исландия, а Испания е една от страните, в които затъмнението също може да се види в пълния му блясък в продължение на близо 2 минути.

Милиони туристи отидоха в Иберийската държава, за да съчетаят лятната си ваканция с шанса да видят как Луната застава между Слънцето и Земята. Един от тях е журналистът от БНТ Мария Митева, която се намира северно от Валенсия:

"В тази част от Испания ще може да се наблюдава пълното слънчево затъмнение, както и в Гренландия, Исландия и части от Русия и Португалия. Всъщност, вече започна частичната фаза на слънчевото затъмнение, т.е. Луната вече частично е закрила Слънцето, но това не можем да го видим в момента, защото има много облаци. Надяваме се те да се разнесат, като настъпи пълното слънчево затъмнение, което ще се случи след около час. Това ще продължи около 2 минути и тук ще настъпи пълен мрак. Десетки хора са дошли специално за слънчевото затъмнение – много туристи, много испанци, които чакат да настъпи този момент, защото всъщност това е доста рядко явление", разказа Митева.

По-късно вечерта се очаква друг природен феномен – спектакълът на Персеидите. Пикът на метеорния поток ще бъде тази нощ, когато и небето ще бъде различно.