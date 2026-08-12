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Кристиано и Джорджина си казаха "да"

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Двойката сключи брак в Португалия точно година след годежа си

Кристиано и Джорджина си казаха "да"
Снимка: БТА/Архив
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Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес официално са съпруг и съпруга. Двамата са сключили граждански брак на 11 август 2026 г. на частна церемония в Кашкайш, Португалия, съобщи Асошиейтед прес. На церемонията са присъствали и петте им деца.

41-годишният Роналдо и 32-годишната Родригес са заедно от близо десетилетие. Те обявиха годежа си на същата дата през 2025 г.

Снимка: БГНЕС/Архив

Двамата споделиха в социалните мрежи снимка на сватбените си халки, с която потвърдиха новината за брака.


#Кристиано Роналдо 

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