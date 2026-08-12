Кристиано и Джорджина си казаха "да"

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес официално са съпруг и съпруга. Двамата са сключили граждански брак на 11 август 2026 г. на частна церемония в Кашкайш, Португалия, съобщи Асошиейтед прес. На церемонията са присъствали и петте им деца.

41-годишният Роналдо и 32-годишната Родригес са заедно от близо десетилетие. Те обявиха годежа си на същата дата през 2025 г.

Снимка: БГНЕС/Архив

Двамата споделиха в социалните мрежи снимка на сватбените си халки, с която потвърдиха новината за брака.