Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи

Зверството в Пловдив, заснето и пуснато в интернет, повдигна въпроса за социалните мрежи и агресията. Защо ученици решават да раздават правосъдие, размахвайки нацистки символи?

Младежи пускат в неделя лайв в социалните мрежи с кадри от бруталното убийство на Георги – смеят се и коментират. Видеото има хиляди гледания, едни ги окуражават, повечето хора са шокирани и искат тийнейджърите да бъдат издирени от органите на реда. Виждайки надигащата се вълна от възмущение, младежите побързаха да се разграничат с обяснението, че били алчни за лайкове. Все пак не скриха, че подкрепят дейността на т.нар. „ловци на педофили“.

Групи като „Педофилските животи нямат значение“ и видеа, в които младежи унижават хора, посочени от тях за педофили, наркомани или просто различни, са изключително популярни.

Галина Лачева разказва, че е била обект на агресия през 2023 г. по време на прожекцията на антихомофобския филм „Близо“. Тогава Ален Симеонов и групата му създадоха напрежение в кино „Одеон“.

Галина Лачева, антиавторитарен активист: „Нахъса останалите да крещят срещу мен и моя спътник - мръсни, долни педофили, джендъри, изроди, боклуци. Той беше наясно с мен. Не просто като куиър активист и като зрител, той беше наясно, че аз съм от хората, които знаят каква е реалната и ефективна алтернатива за превенция на педофилията и която засенчва и е радикално противоположна на това, което те вършат, и техният героизъм е застрашен.“

Галина от години се занимава с психологията на новите авторитарни лидери и техните последователи. Според нея мястото на ученика не е да бъде стръв за педофили и да раздава правосъдие.

Ален Симеонов, добил широка популярност в социалните мрежи като „ловеца на педофили“, категорично се разграничава от действията на младежите в Пловдив, пребили до смърт Георги. Той изтъква, че неговите акции имат за цел изграждането на гражданско съзнание, а не упражняването на сляпа агресия.

Каузата на ловците е привидно добра – да защитят децата. По техни сигнали през 2022 г. столичната полиция дори задържа над 20 мъже на възраст от 22 до 76 години. Примерът става заразен, млади хора влизат в ролята на съдници и „ловът“, заснемането и публикуването в социалните мрежи придобиват плашещи размери.

Стряскаща е и появата на нацистки символи. Младежите, изтезавали Георги, позират до него с нацистки поздрав и държат знаме с герба на Третия райх. По данни на разследването дори се опитали да издълбаят свастика в тялото му.

Галина Лачева, антиавторитарен активист: „Дали наивност, дали дезинформация, защото пропагандата в това отношение е много добре финансирана от тези неонацистки мрежи, транснационално. Много добре се играе с подсъзнанието на хората. Когато става дума за защита на децата, всеки иска да защити децата, автоматично се отключва и дори е заслепен и така не вижда неонацизма там.“

Кадрите са запечатали и как младежите от Пловдив правят характерния за руския неонацист Тесак жест – юмрук с пречупен палец. Той е създател на популярното в социалните мрежи антипедофилско движение в Русия, насочено и срещу хомосексуалисти и мигранти. Тесак умира в руски затвор през 2020 г.

Политическият инфлуенсър Виктор Йончев не приема, че младежите от Пловдив са повлияни от нацистка идеология, говори дори за каша в главите им.

Виктор Йончев, политически инфлуенсър: „Те са със сини коси, раздърпани дрехи и тъмен грим, което подчертава вниманието към ЕМО и АЛТ културата, която е изключително либерална към ЛГБТ общността. И сега тези деца се появяват със свастики... Объркани са всякакви идеологии.“

Според него са нужни по-строги мерки за превъзпитанието на подрастващите.