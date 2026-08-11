Пожар избухна край тополовградското село Българска поляна

Пожар гори край тополовградското село Българска поляна. Горят сухи треви и горски масив. На място са изпратени 8 противопожарни екипа, които работят по овладяването на огъня. В гасенето е включен и булдозер. Към момента няма опасност за населените места, съобщиха от Областна администрация – Хасково.

За втори път в рамките на седмица е обявен червен код по пожароопасност и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на Хасковска област. От днес до петък се очакват високи температури и силен вятър, което е предпоставка за опасност.

РДПБЗН напомня кметовете на общини и кметства да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях за риска. Всички трябва да заострят вниманието си при извършване на дейности в земеделски земи и горските територии, като при възможност да се изпълняват в ранните часове на деня.

При възникване на пожар незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му, напомнят от пожарната.