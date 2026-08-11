Жена пострада при пожар в Мъглиж

Жена пострада леко при пожар в частен имот в Мъглиж днес следобед. На потърпевшата е оказана медицинска помощ на място, след което е освободена, съобщиха от Пожарната.

Огънят е обхванал къща и прилежащ към нея навес, като сигналът за инцидента е подаден минути след 14:00 часа. Към адреса незабавно са насочени три противопожарни екипа.

Към момента пламъците са напълно локализирани и няма опасност от разпространение към съседни постройки. Огнеборците остават на терен и работят по пълното доизгасяване на огнището.