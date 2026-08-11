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Димитър Стоянов: България все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам

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България все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам. Това коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на посещението си в Ямбол.

"Въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна, нашето запитване към Украйна по линия на службите - все още нямаме отговор. Днес съм бил в комуникация с началника на военно разузнаване, да проведе нова среща с военно аташе на Украйна и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Нямаме информация и дали на борда е имало взривно вещество."

Той коментира и заявката на Украйна, че дрон не е изпращан в наша посока.

"Това, че не е изпращан в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде от там, поради простата причина, че GPS сигналът може да бъде смутен. И двете страни от конфликта изпозлват такива системи за заглушаване на GPS."

По думите му дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.

Имат потвърждение от румънска и украинска страна, че дронът е "Майя".

Стоянов обясни, че правителството работи по това да има допълнителни системи за сигурност.

Министърът коментира и взрива във военния завод край Трявна:

"Не разполагам с детайлна информация, от Министерството на отбраната беше поискана помощ и сме оказали помощ на МВР."

По отношение на летището в Безмер, той посочи, че обстановката там е спокойна, като сега има два американски самолета.

"Евентуално до 4, не очаквам скоро да дойдат други самолети, за момента остават тези два."

По думите му няма място за притеснение.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е на посещение в област Ямбол, където обсъди с представители на местната власт развитието на военно формирование „Кабиле“. Той проведе среща с областния управител Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев. Обсъдени са били обсъдени параметрите на проекта, както и взаимодействието между държавната и местната власт при неговото реализиране.

#Димитър Стоянов #военен министър

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